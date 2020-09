Das Mehl sieben, damit es feiner ist. Die Butter auf Zimmertemperatur mit Wasser, Salz und Pfeffer in eine Schüssel geben. Einen Rosmarinzweig zupfen, klein hacken und zusammen mit dem zu den restlichen Zutaten geben. Den Teig so lange kneten, bis alles gut vermengt ist und nichts mehr an den Händen kleben bleibt. Dann in Frischehaltefolie einwickeln und im Kühlschrank für eine halbe Stunde ruhen lassen.