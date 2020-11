In der Zwischenzeit die Karotte schälen und grob raspeln und mit dem Orangensaft vermischen. Knoblauch fein hacken, Champignons säubern und vierteln und in etwas Öl unter Wenden kräftig anbraten. Knoblauch zugeben und kurz mitbraten. Zum Schluss mit Salz und Pfeffer würzen.

Die Zuckerschoten putzen, halbieren und gemeinsam mit den Frühlingszwiebeln in heißem Öl ebenfalls kurz anbraten.

Alle Zutaten in eine große Schüssel geben. Dabei ein paar Kürbisspalten zum Garnieren zurückbehalten. Dressing noch mal aufschütteln, unter den Salat mischen und kurz ziehen lassen.