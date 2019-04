Gurke und Zwiebeln schälen und in feine Scheiben schneiden. Dann den Parmesan reiben und den Gorgonzola in kleine Stücke schneiden. Die Koriandersamen in einem Stößel zerstoßen.

Für diese Crostini-Variante kommt zum Olivenöl noch Parmesan auf die Brotscheiben. Bei 150°C (Ober-/Unterhitze) backen.

Jetzt den gewaschenen und ggf. etwas zerkleinerten Rucola auf den Brotscheiben anrichten. Danach die Gurkenscheiben und die Zwiebeln drauflegen.

Die geschälten und entkernten Birnen in nicht zu dünne Streifen schneiden. Dann Butter in einer Pfanne zerlassen und den Zucker einstreuen. Das Ganze sollte nicht zu heiß werden. Jetzt können die Birnen darin karamellisieren.

Die zerstoßenen Koriandersamen drüberstreuen. Die noch heißen Birnenstreifen auf den vorbereiteten Crostini anrichten.

Anschließend den Gorgonzola drauflegen. Die Birnen sollten noch heiß sein, so dass der Käse leicht zerläuft.