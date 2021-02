Den Basmati-Reis zuerst drei Mal waschen und dann mit zwei Tassen Wasser weichkochen. Avocado in Scheiben oder in feine Würfel schneiden. Die Zuckerschoten kurz im Salzwasser blanchieren. Den Rotkohl fein hobeln oder schneiden und die Sojasprossen gut waschen. Die Mango in feine Würfel schneiden und den Granatapfel entkernen. Tipp: Das gelingt am besten im Wasserbad.

Frühlingszwiebel in feine Ringe schneiden und Koriander sowie Thai-Basilikum-Blätter grob schneiden. 1 Lage Noriblätter in 2x2 cm große Blätter schneiden.