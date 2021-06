Den Teig in zwei Portionen auf einer bemehlten Fläche dünn ausrollen und jeweils in zwei Streifen teilen. Auf jedem Streifen seitlich die drei Füllungen dicht nebeneinander aufspritzen, Rand leicht mit Wasser anfeuchten und den Teig über die Füllung klappen. Beide Längsseiten andrücken. Mit dem Stiel eines Kochlöffels Ravioli abteilen und mit einem Messer abschneiden. Die Teigtaschen in reichlich siedendem Salzwasser garen, bis sie an der Oberfläche schwimmen. In einer Pfanne einige Kirschtomaten mit Olivenöl und Knoblauchzehen anschwitzen. Ravioli abgießen und in der Pfanne schwenken. Mit frischem Basilikum und einigen Tupfern der weißen Ricottacreme dekorieren und servieren. Fertig ist das Gericht in den italienischen Nationalfarben.