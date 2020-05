Die Keule waschen, trocken tupfen, Sehnen und Knorpel entfernen, salzen und pfeffern. Die Keule zusammenbinden und im Bräter rundum in Butterschmalz anbraten, auf der Nahtseite zuerst.

Die Gewürze in einer Pfanne ohne Fett anrösten und mörsern. In den Gewürzbeutel geben.

Die Keule herausnehmen, warm stellen. Grob geschnittenes Gemüse gut anbraten, Tomatenmark zugeben, mit dem Wein ablöschen, Wildbrühe zugießen. Ingwer, Konfitüre, Kardamom und den Gewürzbeutel zugeben. Ist alles heiß, das Fleisch hineinlegen. Deckel etwas offen lassen, damit Dampf entweichen kann. Das Fleisch 3-4 Stunden bei milder Hitze schmoren, gelegentlich wenden. Ist es weich, herausnehmen. Soße pürieren und passieren. Mit Zitronensaft, Cayenne und Zucker abschmecken. Frische Erdbeeren in die Soße geben, Fleisch in Scheiben schneiden.