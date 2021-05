Brigitte Berghammer-Hunger

Quelle: ZDF

Im Gasthaus "Am Ödenturm" in Chammünster denkt sich Brigitte Berghammer-Hunger immer neue, kreative Gerichte aus. Nach diversen Stationen im In- und Ausland ist Brigitte vor mehr als 15 Jahren hier im Bayerischen Wald angekommen und in den Familienbetrieb ihres Mannes eingestiegen. Vor ihrer Ausbildung zur Köchin war sie Ernährungsberaterin in einer Klinik. Doch dann entdeckte sie die Sterneküche: "Dann sieht man plötzlich, dass Kochen auch noch eine ganz andere Richtung einschlagen kann, und die hat mich einfach total gepackt."