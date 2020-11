Inbar Perez

Quelle: ZDF

Inbar Perez stammt aus Eilat in Israel, einer Stadt am Roten Meer. Bevor sie der Liebe wegen nach Hamburg kam, hat sie in New York City Geschichte studiert. Ihre Liebe zum Kochen entdeckte sie, als sie das Essen ihrer Heimat vermisste. Außerdem ernährt sich Inbar vegan und engagiert sich in einer Tierrechtsorganisation. Auch deshalb ist es für sie sehr wichtig, was ihr auf den Teller kommt. Mittlerweile gibt sie Kochkurse in der veganen Kochschule "Kurkuma" in Hamburg.