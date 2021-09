Simon Engelberger

Quelle: ZDF

Der gelernte Koch Simon Engelberger steht sowohl beruflich als auch in seiner Freizeit gern am Herd. Er arbeitet auf einem Bio-Bauernhof in Wiesbaden als Ausbilder und stellvertretender Küchenchef. Jugendlichen und Erwachsenen, bei denen im Leben nicht immer alles nach Plan lief, bringt er das Kochen bei. "Mir bereitet es Freude, andere Menschen fürs Kochen zu begeistern, zu motivieren, sodass sie letztendlich selbst den Kochlöffel schwingen wollen." Das versucht der gebürtige Pfälzer auch online auf "chefsstuff.de".