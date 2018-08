Juliane Eller Quelle: ZDF

In Alsheim am Rhein hat die junge Winzerin das Weingut ihrer Eltern übernommen und auf ökologische Landwirtschaft und Handlese statt Maschinen umgestellt. Julianes Motto für ihre Weine genauso wie für ihre Lieblingsrezepte: Weniger ist mehr, ohne an Qualität zu sparen. Nach einem arbeitsreichen Tag darf es auch gerne mal ein gutes Stück Fleisch sein. Am liebsten ein Rezept mit Wein und Trauben verfeinert.