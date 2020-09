Die Kohlrabi schälen, halbieren und mit einem Löffel (oder Parisienneschneider, wenn vorhanden) leicht aushöhlen. Ausgehöhlte Kohlrabi in Salzwasser bissfest kochen oder im Dampfgarer garen. Anschließend abtropfen und mit Ume Su marinieren.

Inzwischen die Zwiebel, die Karotte und den Lauch in kleine Würfel schneiden. Die Pastinake schälen, und ebenfalls in kleine Würfel schneiden.

Den Backofen auf 180°C (Ober-/Unterhitze oder 170°C Umluft) vorheizen. Die Zwiebel- und Gemüsewürfel in Olivenöl etwa 5 Minuten anschmoren, den Grünkern dazugeben und 3 Minuten mitrösten. Mit der Gemüsebrühe aufgießen und zugedeckt etwa 10 Minuten weich dünsten. Immer wieder umrühren, da sich die Masse sonst am Topfboden festsetzt. Ume-Paste, Sojajoghurt, Hanfsamen, Kräuter, Sojasoße und Galgant untermischen und die Masse ein wenig ruhen lassen.

Die ausgehöhlten Kohlrabihälften auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen oder in eine geölte Auflaufform. Die Grünkern-Hanf-Füllung mit dem Löffel in die Kohlrabis geben. Mit Sonnenblumenöl sanft bestreichen. Im heißen Ofen circa 10 bis 15 Minuten backen. Vor dem Servieren mit Hanföl beträufeln. Auf dem Süßkartoffelpüree servieren.

Tipp: Aus den Blättern des Kohlrabi kann man wunderbar einen Salat machen oder ein Pesto herstellen.