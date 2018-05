Saschas Flammlachsburger

Während der Lachs am Feuer räuchert, die Kartoffeln schälen und in dünne Scheiben schneiden. Anschließend salzen und in heißem Butterschmalz knusprig braten. Den Salat waschen und trocknen. Den Dill fein hacken, mit der saure Sahne vermischen. Mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker und Zitronensaft abschmecken.