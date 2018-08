- Sarahs Schinken-Baguette mit Zwiebelbutter

Die Hefe im Wasser mit der Prise Zucker in einer Schüssel auflösen. Salz und Schinkenwürfel hinzufügen. Zum Schluss nach und nach das Mehl dazugeben, verrühren bis alles miteinander vermengt ist. Den Teig für 2 Stunden in der Schüssel mit einem Tuch abgedeckt an einen warmen Ort stellen.

Die Arbeitsfläche mit reichlich Mehl bedecken, den Teig vorsichtig darauf geben, in 3-4 gleichgroße Teile teilen, mit Mehl bestäuben und in den vorgeheizten Backofen bei 240°C (Heißluft ) 20 Minuten auf einem Baguette-Backblech (auch normales Backblech möglich) backen. Auf den Ofenboden eine kleine Schüssel mit Wasser stellen.

Dann aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen.