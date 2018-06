- Tinas schwedische Sandwichtorte

Tina Firk Quelle: ZDF

Tina Firk ist Hobbyköchin aus Leidenschaft. Am liebsten kocht die Wahlhamburgerin traditionelle schwedische Gerichte ihrer Oma. Von ihr hat sie ein Kochbuch mit Leckereien aus Skandinavien vererbt bekommen. Im Sommer darf bei schwedischen Gartenfesten die "Smörgåstårta" auf keinen Fall fehlen. Eine herzhafte Torte u.a. mit Garnelen und Lachs oder anderen Füllungen. Tina erinnert sie zudem an ihre Hochzeit, bei der die Torte am Strand serviert wurde.