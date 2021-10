Das Toastbrot in kleine Stückchen bröseln. Mit der Butter in der Pfanne anbraten, Haselnüsse dazu und leicht braun werden lassen. Nusskruste beiseitestellen.

Das Schweinefilet gut würzen und scharf in einer Pfanne anbraten. Filet in eine kleine Auflaufform geben und die Nusskruste oben draufgeben. Das Ganze nochmal circa 10 bis 15 Minuten bei etwa 225°C (Ober/Unterhitze) in den Ofen geben.

Filet und Gemüse zusammen auf einem Teller anrichten.