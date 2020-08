Zuerst Mehl, Backpulver, Salz, Vanillezucker und Zucker in eine Schüssel geben und verrühren. Im nächsten Schritt die kalte Butter in Würfel schneiden und in den Teig kneten. Nun das Ei und die Milch dazugeben und die Zutaten zu einem festen Teig formen. Den Teig zu einem ca. 2-3 cm dicken Kreis ausrollen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen.

Anschließend den Kreis in Achtel schneiden. Die dadurch entstehenden Dreiecke vor dem Backen etwas auseinanderziehen.

Die Scones mit etwas Milch einstreichen und dann für ca. 15 bis 20 Minuten bei 180 Grad Oberunterhitze goldbraun backen.

Für die Glasur Puderzucker, Milch und Marmelade verrühren. Den Puderzuckerguss nach dem Backen auf den noch warmen Scones verteilen.

Klassisch werden die Scones lauwarm serviert und mit etwas Butter, Marmelade oder Kompott zum Tee gegessen.