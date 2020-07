Alle Zutaten in eine Schüssel geben und einen festen, aber elastischen Teig kneten. Sollte der Teig nicht elastisch genug werden, einfach einen Schuss Wasser dazugeben. Die Masse muss nun für mindestens 30 Minuten an einem kalten Ort ruhen. Anschließend kleine Portionen aus dem Pastateig ausrollen und mit dem Nudelholz mehrfach darüber rollen. Für Farfalle kleine Rechtecke aus dem Teig schneiden und in der Mitte zusammendrücken. So entsteht das typische Schmetterlingsmuster der Farfalle. Für Fettucine längliche Streifen mit dem Lineal ziehen. Die Nudeln nun für 15 Minuten trocknen lassen.