Ralf Roth

Quelle: ZDF

Der Schwabe Ralf Roth isst für sein Leben gern, so kam er auch zum Kochen. Außerdem hat er bereits länger in den USA und in Japan gelebt und wurde dort natürlich auch von der Küche inspiriert. Die hat der Gymnasiallehrer dann auch mit zurück nach München gebracht. An der asiatisch-japanischen Küche mag er besonders, dass sie eher weniger Gewürze benutzt und jede Zutat ihren eigenen Geschmack entfalten sollte.