Antonia Hartl

Schon als Kind hing Antonia Hartl, genannt Toni, immer an der Kochschürze ihrer Oma. In der Schule war sie die Jahrgangsbeste in Hauswirtschaft, heute hat sie einen Bürojob. Aber sie probiert in der Küche immer noch gerne etwas Neues aus - mit einer Prise Abenteuer. Ihre Experimente teilt sie mittlerweile auch auf ihrem Foodblog "toniskitchenadventures".