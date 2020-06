Paprika halbieren, entkernen und in dünne Streifen schneiden. Die halbe Gurke nochmals halbieren und in feine Streifen schneiden. Die Karotte gut waschen und mit einem Sparschäler die gesamte Karotte in dünne Streifen schneiden. Mango längs in der Hälfte teilen und in dünne Streifen schneiden. Koriander von den Stielen zupfen und klein zerhacken. Erdnüsse mit einem Mörser zerkleinern.