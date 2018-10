- Pasquales Spaghetti "Susi und Strolch"

Für das Knoblauchöl, den Knoblauch schälen und in feine Würfel hacken oder im Mixer fein mixen und mit dem Olivenöl vermischen.

Während das Öl etwas zieht, das trockene Brot in kleine Würfel schneiden und es in einer Schüssel in Milch einlegen.

Tipp: Das Brot und das Fett der Milch sorgen dafür, dass die Fleischbällchen (Polpette) schön fluffig werden.

Die Petersilie waschen und klein hacken. Hackfleisch mit dem Ei, dem Parmesan, der Petersilie, dem Knoblauchöl, sowie dem eingeweichten und ausgedrückten Brot vermengen. Alles anschließend mit etwas Salz und schwarzem Pfeffer würzen.

Aus der Masse golfballgroße Kugeln formen. Diese nicht zu fest und nicht zu weich formen. Nun die Fleischbällchen in einer Pfanne mit einem ordentlichen Schuss Knoblauchöl und den gehackten Zwiebeln bei schwacher Hitze von jeder Seite anbraten.

Mit den Tomaten ablöschen und einen Schuss Rotwein dazugeben. Alles etwa 10 Minuten lang köcheln lassen. Nach Belieben mit Salz und schwarzem Pfeffer würzen.

Pasta in reichlich Salzwasser al dente kochen und anschließend in der Soße schwenken.

Tipp: Ein wenig geriebenenen Parmesan über die Spaghetti geben. Dann wird die Soße cremiger.

Die Spaghetti am besten in einem tiefen Teller anrichten und die Polpette daraufsetzen. Das Ganze mit frischen Basilikumblättern und Parmesan garnieren.