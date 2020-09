Sebastian Rittig

Quelle: ZDF

Schon als Kind hat Sebastian Rittig, genannt Basti, gerne seiner Oma beim Kochen geholfen. Er liebt einfache Rezepte mit dem besonderen Etwas. Und weil er auch für Freunde immer wieder in der Küche stand, hat der gelernte Einzelhandelskaufmann seinen Beruf an den Nagel gehängt, um Gerichte im Café „La Stazione“ am Schliersee zu kreieren.