Die kalte Butter in Stückchen schneiden. Mehl, Mandeln, Salz, Zucker, Vanillezucker und Zitronenabrieb in eine Schüssel geben. Butter und Ei zugeben und zuerst mit den Knethaken des Handrührgeräts, dann mit den Händen zügig zu einem glatten Teig verkneten. In Folie wickeln und für eine Stunde in den Kühlschrank legen. Während der Ruhezeit vom Teig das Mandelmus und das Mandel-Schokoladen-Mus zubereiten.