Roman Witt

Quelle: ZDF

Seit 2013 ernährt sich Roman Witt vegan. Was zunächst eine Entscheidung aus gesundheitlichen Gründen war, ist mittlerweile sein Job geworden: Er leitet zusammen mit einem Freund die vegane Kochschule "Kurkuma" in Hamburg. Schon als Kind hat ihn Kochen fasziniert und er hat in der Küche gerne experimentiert. Schließlich machte er zahlreiche Kochkurse auf der ganzen Welt. Sein Wissen gibt er nun in seinen eigenen Workshops weiter.