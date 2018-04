Stephanie Bjarnason Quelle: ZDF

Stephanie Bjarnason ist halb Isländerin, halb Französin. Zum Ingenieurstudium kam sie 2005 nach München und erfüllte sich 2016 ihren Traum vom eigenen Café, dem „Café Blá“. In Island spielt Kaffee eine große Rolle: weltweit trinken die Isländer am meisten Kaffee. Sie sollen auch besonders glückliche Menschen sein. Zusammen Zeit zu verbringen, zu essen, zu trinken, zu reden: das ist den Menschen auf der Insel besonders wichtig. Stephanie hat ein Stück davon mitgebracht in die bayerische Hauptstadt. Und in ihrem Café dafür Platz geschaffen.