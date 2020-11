Zwiebel klein schneiden und in Kokosöl glasig anschwitzen. Kurkuma schälen und fein hacken. Gemeinsam mit dem Kümmel kurz mitbraten.

Den gepressten Knoblauch sowie die geschälten und klein geschnittenen Süßkartoffel-Stücke mit in die Pfanne geben.

Mit Gemüsebrühe und gehackten Tomaten ablöschen. Mit Salz, Pfeffer, Masala und Zimt würzen.

Rund 15 Minuten einkochen lassen, sodass die Süßkartoffeln noch einen leichten Biss haben.

Kichererbsen und Kidneybohnen abgießen, gründlich abspülen und mit in die Pfanne einrühren. Kurz erwärmen.

In einem tiefen Teller anrichten und mit gezupfter Petersilie garnieren.