Schalotten schälen und in Würfel schneiden. Süßkartoffel und Kartoffel ebenfalls schälen und grob würfeln. Die Feigen auch in Würfel schneiden und die Walnusskerne zerkleinern.

Margarine im Topf erhitzen und darin die Schalotten anbraten.

Süßkartoffel, Kartoffel und Feigen ebenfalls in den Topf geben und anbraten. Mit 550 ml Gemüsebrühe ablöschen und circa 20 Minuten auf mittlerer Hitze köcheln lassen.

Währenddessen Brötchen in Würfel schneiden. Öl auf mittlerer Stufe in der Pfanne erhitzen und Knoblauch hineinpressen.

Leicht anbraten und dann die Brotwürfel zugeben. Croutons regelmäßig wenden und kleingeschnittene Kräuter zugeben.

Wenn sie schön braun und kross sind herausnehmen.

Jetzt Walnusskerne kurz scharf anbraten, aber ohne Fett/Öl.

Nach 20 Minuten die Suppe vom Herd nehmen, fein pürieren und 100 ml Hafersahne dazugeben. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.

Die Suppe mit den Croûtons und Walnüssen anrichten.