Maasa Sakano

Quelle: ZDF

Für Maasa Sakano ist japanisches Essen auch immer Heimat, die sie so auch an ihren kleinen Sohn weitergeben will. Maasa liebt es zu kochen. Für sie muss Essen vor allem schmecken, hübsch aussehen und jede Menge Power liefern. Denn die braucht sie für ihre langen Tage als Tänzerin. Mit ihren Kochkünsten begeistert sie mittlerweile nicht nur die Kolleg*innen von "tanzmainz", sondern teilt ihre Rezepte auch auf Social Media unter "maasasakano".