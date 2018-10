- Morganes Tarte mit Auberginen, Tomaten und Parmesan

Die Pinienkerne in der Pfanne kurz ohne Öl rösten. Den Knoblauch hacken und mit 3 EL Öl anbraten. Danach die Aubergine in dünne Scheiben schneiden und kurz mit ein wenig Öl in der Pfanne anbraten.

Kirschtomaten halbieren und Frühlingszwiebeln und Mozzarella in Scheiben schneiden.

Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen und auf Backpapier ausrollen. Mit einer Gabel kleine Löcher gleichmäßig in den Teig drücken und den Senf darauf verteilen.

Die Zutaten schichtweise auf den Teig geben: Erst die gebratenen Auberginen, dann Parmesan, eine zweite Schicht Aubergine. Mozzarella, Frühlingszwiebeln, Tomaten und Knoblauch darauf verteilen. Pinienkerne und Parmesan als letzte Schicht sorgen für eine leckere Kruste. Kräftig mit Salz und Pfeffer würzen und etwas Olivenöl darüber geben.

Die Tarte für ca. 30 min. in den vorgeheizten Backofen bei 180°C (Ober-/Unterhitze) backen. Die fertige Tarte auskühlen lassen und mit frischem Basilikum garnieren.

Als frische Beilage eignet sich ein sommerlicher Salat.