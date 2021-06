Jasmin Esfandiari

Quelle: ZDF

Die gelernte Dolmetscherin Jasmin Esfandiari hat in ihrer Heimat Lyon die Liebe zum Kochen entdeckt. Dort hat sie sich in mehreren Kursen zur Köchin ausbilden lassen. Nun ist sie seit rund 25 Jahren in Deutschland. Bei einem Abstecher nach Dubai lernte sie die arabische Küche kennen. Nun verwöhnt sie in München die Gäste ihres Caterings "La Violetta" mit leckeren Köstlichkeiten. Besonders gerne experimentiert sie mit essbaren Blüten.