Frank Schirmacher

Quelle: ZDF

Seit mehr als 15 Jahren ist der Mainzer Frank Schirmacher Koch und durfte in vielen Topküchen arbeiten. Über die Jahre hat er sich besonders auf gesunde Ernährung und Clean Eating spezialisiert. Durch seine zweite Leidenschaft, den Sport, hat er sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie sich leckere und gesunde Küche vereinen lässt. In Kochkursen und Events gibt er sein Wissen u.a. in der Kochlocation "Für Freunde" in Mainz weiter.