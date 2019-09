Christoph Bachmeier

Quelle: ZDF

Zum Kochen kam Christoph Bachmeier über seinen Vater. Der steckte ihn mit seiner Kochleidenschaft schon früh an. Am liebsten kreiert er ausgefallene Rezepte und verwöhnt damit Gäste. Wenn er nicht kocht, geht der Vertriebsmitarbeiter in seiner Freizeit gerne angeln oder macht Bogenschießen.