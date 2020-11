Das Fleisch kalt abbrausen, mit Küchenpapier trockentupfen und von evtl. Sehnen befreien. Die Gewürze (bis auf Salz und Pfeffer) in einem Mörser zerkleinern.

Fleisch rundherum salzen und pfeffern, dann mit der Gewürzmischung einreiben.

Fleisch in eine Folie gewickelt mindestens 30 Minuten ziehen lassen.

Währenddessen Gemüsebrühe mit Zimt vermischen und in einem Topf heiß werden lassen. Bulgur dazugeben und ca. 10 Min. bei schwacher Hitze zugedeckt garen.