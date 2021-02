Das Grüne vom Lauch entfernen und in der Mitte längs halbieren. Die Limetten schälen und das Fruchtfleisch herausschneiden. Dann Tomaten und Schalotten in Würfel schneiden. Die Petersilie fein hacken und zu den Tomaten geben. Ein paar Blätter für die Deko übrig lassen.

Tipp: Die Tomaten entkernen.

Den Wolfsbarsch vorsichtig häuten und filetieren.

Tipp: Dazu ein extra scharfes Filetiermesser benutzen.

Anschließend entgräten und etwas putzen. Mit Salz und Pfeffer würzen, die Filets in mundgerechte Stücke teilen und in der Pfanne in etwas Butter und Thymian andünsten. Dazu einen Schuss Wasser in die Pfanne geben. Ist das Wasser verkocht, den Fisch aus der Pfanne nehmen und das vorbereitete Gemüse in der Resthitze schonend garen.

Fisch und Lauch auf einem Bett von Püree anrichten, dazu die Tomaten und Knoblauchchips mit Petersilie garnieren.