Den Backofen auf 160°C (Umluft) vorheizen. Das Mehl sieben und mit dem Backpulver in eine Schüssel geben. Den Zucker mit Vanillezucker und Eiern schaumig schlagen. Die Butter in der Mikrowelle schmelzen und unter die Zucker-Ei-Masse rühren. Einen Teelöffel Vanilleextrakt unterrühren. Anschließend alles zur Mehlmischung geben und zu einem glatten Teig verrühren. Die Zitronenschale unterheben und ggf. den Teig mit etwas Milch geschmeidig machen, wenn er zu fest ist. Den Teig mit dem Eislöffel in die Förmchen portionieren.

Tipp: Ein Eislöffel hat die perfekte Menge Teig für einen Cupcake.

Die Cupcakes für ca. 25-30 Minuten backen. Nach 20 Minuten mit dem Holzspieß kontrollieren, ob noch Teig kleben bleibt, wenn nicht, sind sie fertig.