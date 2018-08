Zucchini-Pilz-Risotto mit Schweinefilet

Brühe zum Kochen bringen. Schalotte würfeln, Zucchini vierteln und in dünne Scheiben hobeln. Champignons putzen und in Scheiben schneiden. Die Schalotte in heißem Öl anschwitzen, bevor der Reis dazu kommt und ebenfalls angebraten wird.



Wenn der Reis anfängt zu knistern die Zucchini zugeben und kurz mitbraten. Dann mit heißer Brühe ablöschen und ständig umrühren. Nach und nach Brühe zugeben und so lange Warten bis der Reis die Flüssigkeit absorbiert hat. Dann den Vorgang wiederholen und immer wieder kräftig rühren. Nach etwa 20 Minuten ist das Risotto fertig.



Tipp: Immer heiße Flüssigkeit zum Aufgießen benutzen, da sich sonst das Reiskorn schließt. Man kann 200 ml Flüssigkeit durch Weißwein ersetzen, mit dem man den angeschwitzten Reis ablöscht.



Jetzt die Pilze in einer sehr heißen Pfanne – ohne Öl – kurz anbraten und unter das Risotto mischen.

Dann alles mit der Butter und dem geriebenen Parmesan verrühren. Der Reis sollte noch leicht bissfest aber schon schön sämig sein.



Jetzt Schweinefilet aus dem Ofen nehmen, mit Pfeffer würzen und in Scheiben schneiden. Risotto in einen tiefen Teller geben, mit Parmesan bestreuen, Schweinefilet darauf anrichten und mit Petersilie garnieren.