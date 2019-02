Kunst kann alles sein – und jeder kann ein Künstler sein. Das ist das Credo der Moderne und Idee von Art Work. Was aber entsteht, wenn gleich zwei schöpferische Menschen aufeinandertreffen? Art Work zeigt, welches Potenzial in so einer Begegnung steckt. In der ersten Folge trifft Mille Petrozza, Musiker und Frontmann der Metal-Band Kreator, auf Andrej Golder, einen Maler mit russischen Wurzeln.