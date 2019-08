Dirk von Lowtzow besucht Raphaela Vogel

Im Widerspruch liegt die Wahrheit für die Bildende Künstlerin Raphaela Vogel. In ihren multimedialen Installationen zerrt sie Urängste ans Licht. In poetisch-spielerischer Weise stellt sie sie zur Schau und zur Diskussion. Was die Poesie angeht, befinden sich beide im Einklang: Die Künstlerin und der "Tocotronic"-Gitarrist und -Sänger Dirk von Lowtzow. Der Musiker, der auch Buchautor ist, begegnet in seinem Roman seinen Ängsten ebenfalls mit einer gehörigen Portion Poesie.