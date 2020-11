AC/DC privat

AC/DC – sie sind unbestreitbar eine der erfolgreichsten Bands des Planeten. Ihre Alben sind legendär: Highway to Hell, Back in Black, Razors Edge. Zwar hat die Band in den letzten vier Jahrzehnten rund 200 Millionen Alben verkauft, die man gut und gern zu Hause hören kann, aber der Erfolg fußt natürlich maßgeblich auf ihren legendären Live-Konzerten.