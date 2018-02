"All-Tag" in Wien

Damals, als der erste Mensch ins All flog, gab es noch keine Zweifel an der Technik. Der Russe Juri Gagarin verpasste vor 50 Jahren den USA die große Ohrfeige. Er war der einzige Medienheld der Sowjetunion. Seine Landung interpretiert die russisches Künstlerin Lena von Lapschina heute sehr originell. Sie ist in der Nähe des Kosmodroms in Baikonur aufgewachsen. "Während der Landung sieht Gagarin, dass eine Frau aus dem Dorf mit einem Kind auf dem Feld geht", sagt Lena von Lapschina. "Sie waren total erschreckt, dass vom Himmel irgend so ein Objekt fällt, vielleicht ein Außeridischer. Und Gagarin hat gesagt: 'Fürchtete euch nicht. Ich bin ein Sowjet genau wie ihr. Ich bin gerade aus dem All gekommen.'"