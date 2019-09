Der alltägliche Rassismus

Die 30-jährige Journalistin und Autorin hat ein Buch geschrieben: "Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten" heißt es. Darin klärt Hasters anhand ihrer Biographie über die gängigen Rassismen in Deutschland auf. Und darüber, dass Viele ihre rassistischen Kommentare keinesfalls als solche sehen möchten und sich schnell in die Nazi-Ecke gestellt sehen.