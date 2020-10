Aloe Blacc: "My way"

"My Way" ist ein Song seines Comeback-Albums "All Love Everything" - von Klavier, akustischer Gitarre und Streichern begleitet, singt Aloe Blacc mit souliger Samtstimme vom Realitätsverlust durch soziale Medien und von der Spaltung der US-Gesellschaft.

