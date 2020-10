"Die Demokratie steht auf dem Spiel."

"Ich habe einfach zufällig einen Status, in dem ich jeden anrufen kann", sagt Aloe Blacc im Gespräch mit Jo Schück. Der Popstar hat viel Zeit in Büros von Senatoren verbracht und an Kampagnen teilgenommen, in denen über Polizeijustiz gesprochen wurde.

something 2 min something 02.10.2020 Video verfügbar bis 02.10.2021 Video herunterladen