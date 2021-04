Nachhaltige Zukunftsprojekte

Allerdings: Was ökologische Kleidung angeht, liegt deren Verkaufsanteil bislang noch bei unter einem Prozent. Daran will Marie Nasemann etwas ändern. Früher jettete sie als Model um die Welt, jetzt zeigt sie auf ihrem Blog "Fairknallt" und auf Instagram ihren 165.000 Follower*innen, dass faire ökologische Mode nichts mit schratigen Kratzpullis zu tun haben muss. Bislang verbrauchen die Deutschen so viele Ressourcen, dass die Menschheit drei Erden benötigte, wenn die ganze Welt in diesem Ausmaß konsumieren würde.