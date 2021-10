Die Ich-Erzählerin in Ariane Kochs Roman "Die Aufdrängung" wohnt in einem viel zu großen Haus in einer viel zu kleinen Stadt am Fuße eines dreieckigen Berges. Auch sie wurzelt in der Religion. Gewissermaßen. Immerhin war ihr Urgroßvater ein veritabler Sektenführer. Aber wo der noch frei Schnauze über eine zufällig aufgeschlagene Bibelstelle predigen konnte, schreibt die Ich-Erzählerin lieber an ihrer eigenen Heiligen Schrift, einem Regelwerk, mit dem sie den Gast, den sie aufgenommen hat, in die Schranken weisen kann. Religion scheint ihr so fremd wie das Prinzip der Gastfreundschaft: "Alles, was der Gast hier zu viel sein könnte, ist er vielleicht irgendwo zu wenig. Hier hat nichts gefehlt. Hier hat niemand auf einen Gast gewartet. Hier gibt es bereits alles in Überfluss."