Bauhaus in Weimar

Zum 100-jährigen Jubiläum der modernen Ideenschmiede eröffnete in diesem Jahr in Weimar das Bauhaus-Museum. Gleichzeitig sind Frauen an der Bauhaus-Universität nach wie vor unterrepräsentiert.

Datum: 26.07.2019