'aspekte on tour' über die Zukunft des Reisens

Was ist des Sehens würdig? Eine Sehenswürdigkeit. Platt wie wahr möchte man meinen. Doch wie wird etwas zur Sehenswürdigkeit, warum haben sich bis vor kurzem noch Horden von Massentouristen vor dem Eiffelturm fotografiert oder versucht, den Schiefen Turm von Pisa vor dem Umkippen zu bewahren? Woher kommt der menschliche Drang, fast möchte man meinen Zwang, sich an Orten zu versammeln, die Sehenswürdigkeiten versprechen - obwohl man am Ende den Eiffelturm, die Mona Lisa oder die lange Anna auf Helgoland nur auf dem Display des vor einem fotografierenden Touristen sieht? Diese Fragen stellt sich die kleine aber feine Emdener Kunsthalle gerade in einer illustren Ausstellung. Die Kunst ist an der Entstehung von Sehenswürdigkeiten naheliegenderweise nicht unbeteiligt. Von der venezianischen Stadtansicht und dem Dürerschen Panorama bis zur millionenfach verbreiteten Postkarte und schließlich zum milliardenfach geposteten Insta-Bild war es ein langer und doch gar nicht so weiter Weg. aspekte schaut, was des Sehens würdig ist.