Katty Salié auf der 58. Kunstbiennale in Venedig

Deutschland wird in diesem Jahr auf der wichtigsten Kunstschau der Welt von einer Kunstfigur vertreten. Sie hat sich den unaussprechlichen Namen Natascha Süder Happelmann gegeben und tritt mit einem steinartigen Gebilde auf dem Kopf in die Öffentlichkeit. Ist sie aus dem All oder aus einem Loriot Sketch gefallen? Die Künstlerin verweigert jeder Form der Zuordnung und damit auch alles, was von Künstlerinnen und Künstlern erwartet wird: Eine Biografie, eine Einordnung in den Kanon der Kunstgeschichte. Auch wenn mittlerweile bekannt ist, dass hinter dieser Aktion die Künstlerin Natascha Sadr Haghighian steckt, die durchaus ein Werk vorzuweisen hat, in dem es um Migration, Machtmissbrauch, die Rüstungsindustrie und andere politisch relevante Themen geht, gibt sie als Kunstfigur Rätsel auf. Was wird die Besucher des historisch belasteten Pavillons erwarten? Eine politische Aktion, ein Spiel? Ernst oder humorvoll? Es wird um Kollaboration gehen und dazu hat sie ein ganzes Kollektiv, das vorwiegend aus anderen Künstlerin und Musikern besteht, eingeladen, die „ Ruine“ mit ihr zu bespielen. Fest steht schon jetzt, dass „Natascha Süder Happelmann“ den künstlerischen Geniegedanken ad absurdum führt und den Blick allein auf die Kunst lenken wird.