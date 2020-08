aspekte - on tour am 14. August 2020

Der Tod trifft alle gleichermaßen. Das würde man denken. Doch gibt es ein Mittel, um unsterblich zu werden: die Kunst. Sie kann Künstlerinnen und Künstler ins Reich der Unsterblichen befördern, sofern sie das Zeug zum Genie haben. Gleichzeitig ist sie das Medium, das seit Jahrhunderten wie kein anderes die Ästhetisierung des Todes und des Sterbens betreibt. Von grauenerregenden Sterbeszenen auf den Bildern von Hieronymus Bosch bis zu zeitgenössischen Kunstprojekten, die sowohl mit toten Körpern arbeiten als auch den Prozess des Sterbens in ihren Verlauf integrieren möchten, ist es nur scheinbar ein langer Weg. Dabei geht jede Kultur unterschiedlich mit Sterben und Tod um. In Mexiko beispielsweise spürt man heute noch den aztekischen Einfluss auf die Rituale und die medialen Darstellungsformen von Tod. Was in der nördlichen Kultur als Tabu gilt, wird dort selbstverständlich überschritten. Die Alltäglichkeit des Todes wird gelebt - während es in unserer cleanen "Airbag-Gesellschaft" bislang so war, dass man bitte möglichst unsichtbar stirbt und kein großes Aufhebens darum macht - es sei denn, man ist der Papst. Das Virus mit seinen teilweise gravierenden Todesraten und die mediale Darstellung von Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, wird unseren Umgang mit dem Tod und seiner Darstellung prägen. Eine Reise an die Grenzen des Vorstellbaren - gemeinsam mit dem Künstler Gregor Schneider.