aspekte - on tour: Salzburger Festspiele

Jo Schück auf Schloss Leopoldskron

Jenseits aller herausragenden künstlerischen Ereignisse stehen die Festspiele, 1920 gegründet, immer auch im Fokus der jeweiligen politischen Entwicklung. In Österreich und Deutschland stehen wichtige Wahlen an. Und so stellt sich auch in diesem Jahr bei den Salzburger Festspielen die Frage nach dem Verständnis des Festspielgedankens zwischen Repräsentationskunst und politischem Statement in Zeiten des wachsenden Populismus.